Алтайский грабитель в чулке и маске переплыл реку, чтобы скрыться от погони

В Хабарском районе сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину по подозрению в грабеже 300 тысяч рублей. К преступлению он готовился заранее.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, днем 26 июня, в селе Хабары на улице Калинина неизвестный в медицинской маске на лице и с чулком на голове неожиданно подбежал к женщине и вырвал из ее рук сумку и пакет, в которых находилось 300 тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления. Потерпевшая позвала на помощь. Задержать злоумышленника попытался проезжающий мимо на автомобиле мужчина, который побежал за грабителем. Подозреваемый бросил все похищенное и устремился к реке, переплыв которую, скрылся в неизвестном направлении на другом берегу.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего местного жителя. Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, мошенничество и кражу. Свою вину он полностью признал, и рассказал, что к преступлению готовился заранее. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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