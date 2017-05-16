Алтайский губернатор размышляет в блоге о равнодушии и безынициативности власти на местах

Александр Карлин рассуждает о том, что в нашем крае, где половина людей живет на селе, есть более полутысячи глав районных и сельских администраций. И по работе этой армии управленцев люди судят о качестве государства. Глава региона говорит, что не самоустраняется от решения проблемных ситуаций на местах, но и местному начальству не надо пренебрегать такой помощью из края.

Так губернатор сетует на то, что не все районные администрации работают по госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края", по которой с 2014 года выделяют гранты на поддержку местных инициатив. Например, на обустройство инфраструктуры (зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок).

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Казалось бы, чего проще: собери "вече", кинь клич по сельсоветам, вместе с земляками подумайте, как можно обустроить площадки для детей, облагородить центральную площадь, отремонтировать памятники… Главы администраций Заринского, Ключевского и многих других районов так и поступили. И построили за 4 года до 10 объектов в каждом. А вот 14 районов за всё это время вообще не подали ни одной заявки. Вопрос: в селах этих районов всё настолько прекрасно с парковыми площадками, новыми развлекательными комплексами для детей? Или жители там живут безынициативные? Точно знаю, что нет. Вопросы возникают к руководству муниципалитетов.

Также губернатор пожаловался, что в 2016 году руководство девяти районов не стали участвовать в программе грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Неужели в этих районах нет семей, задумывающихся об открытии своего дела? Есть, конечно же. Равнодушие и безынициативность власти на местах тоже есть, к сожалению.

По словам главы региона, руководители на местах не озадачиваются и поддержкой сельхозкооперации. Губернатор сообщает, что государство субсидирует до 60% понесенных затрат, максимальный размер гранта составляет до 70 млн. рублей. В крае разработана программа поддержки таких кооперативов некоммерческими организациями "Алтайский гарантийный фонд", "Алтайский фонд микрозаймов". Но инициативы от районных администраций нет.

Далее Александр Карлин в своей записи в блоге говорит о том, что предстоящей осенью жителям края нужно будет избирать людей в органы самоуправления. И рассказывает, чего он ждет от выборов.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мои ожидания нисколько не отличаются от ожиданий жителей края: во власть должны прийти люди, которым доверяет население, которые идут на выборы не за статусом, а для того, чтобы работать и решать вопросы жизнедеятельности муниципалитета во взаимодействии с другими структурами публичной власти. <...>

Но когда власть на местах добровольно не желает воспользоваться финансовыми ресурсами для обустройства сел в родном районе, для поддержки людей, решившихся на открытие своего дела, халатным отношением и непрофессиональным подходом препятствует реализации госпрограмм и своевременному освоению финансовых средств, она демонстрирует свою недееспособность и компрометирует государство.