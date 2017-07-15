Алтайский краевой суд не смягчил приговор убийце, который хорошо спрятал свою жертву

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор жителю Славгорода, который в 2009 году убил свою девушку. Тело погибшей удалось обнаружить только в 2016 году.
По данным краевой прокуратуры, мужчина на почве ревности не менее двух раз ударил горожанку колюще-режущим предметом в область грудной клетки. От полученных ранений девушка скончалась. После этого убийца закидал ее тело ветками в безлюдном месте вдоль автодороги, чтобы скрыть следы преступления. В течение 8 лет преступление оставалось нераскрытым.
В Славгороде вину мужчины посчитали доказанной и приговорили к 9 годам 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако он не согласился с приговором и обжаловал его в краевом суде. Вышестоящая инстанция не смилостивилась над ним, и приговор вступил в законную силу.
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