Алтайский краевой суд ужесточил наказание экс-руководительнице аппарата АКЗС

Людмила Шевчук признана виновной и осуждена за хищение денежных средств, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения и с причинением крупного ущерба.

Она незаконно и необоснованно начислила денежные премии нескольким подчиненным ей сотрудникам на сумму порядка 160 тыс. рублей. И при этом сообщила заведомо ложные сведения о необходимости использования денег на оплату представительских расходов АКЗС. А получив деньги, распорядилась ими по собственному усмотрению.

В суде первой инстанции бывший руководитель аппарата АКЗС полностью признала свою вину. И по ее ходатайству (а также с согласия участников процесса) дело было рассмотрено в особом порядке. Согласно приговору Центрального райсуда Барнаула, Шевчук должна была заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей в рассрочку — в течение 3 лет 4 месяцев.

Однако зампрокурора Центрального района Барнаула Наталья Воскубенко считала предоставление женщине рассрочки необоснованным. Ведь ее имущественное положение позволяет оплатить штраф без рассрочки, поскольку в ее собственности имеется автомобиль, не относящийся к предметам первой необходимости.

Кроме того, Воскубенко заявила, что назначение наказания в виде штрафа с рассрочкой не будет соответствовать принципам справедливости и неотвратимости наказания.

Зампрокурора Центрального района Барнаула также считала, что в первой судебной инстанции были существенно нарушены нормы уголовно–процессуального права. В ходе разбирательства в Центральном райсуде прокурор предъявил гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Но иск судом не был рассмотрен, прокурор не был признан гражданским истцом, подсудимая - гражданским ответчиком.

Наталья Воскубенко требовала отменить приговор Центрального райсуда и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство в ином составе суда. Алтайский краевой суд не стал отправлять дело на новое разбирательство, а лишь отменил рассрочку. При этом, согласно апелляционному определению, взыскание штрафа будет обращено на автомобиль Людмилы Шевчук.

При этом, как отметил краевой суд, прокурор не лишен права обратиться с требованиями о взыскании с Людмилы Шевчук ущерба в порядке гражданского судопроизводства. 11 августа приговор вступил в законную силу.

Напомним, в январе 2016 года, накануне своего 55-летия, Шевчук покину должность руководителя аппарата АКЗС. Официально - по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Женщина занимала пост руководителя аппарата АКЗС в течение восьми лет.