Алтайский краевой суд вынес приговор бандитам, которые нападали на офисы микрозаймов

4 октября в Алтайский краевой суд вынес приговор с участием присяжных заседателей двум жителям Барнаула, которые с января по март 2016 года совершали разбойные нападения на микрофинансовые организации. Они грабили офисы микрозаймов в Барнауле, Новоалтайске и Кемерове. За это им дали суровые сроки.
Как сообщает краевая прокуратура, ранее судимый за грабежи и разбой безработный 36-летний житель Барнаула решил продолжить заниматься преступной деятельностью. В качестве объектов для нападения он выбрал организации по выдаче микрозаймов. Первое нападение он совершил один. Все сложилось удачно, и он привлек к делу своего знакомого-одногодку.
Объекты для совершения разбойных нападений подсудимые подыскивали заранее. Они нападали на офисы микрозаймов в то время, когда в помещении находился только один сотрудник (во всех случаях это были молодые девушки) и не было клиентов. Как правило, в офис заходил организатор преступной группы, предварительно надев на лицо медицинскую маску, и чтобы усыпить бдительность сотрудницы офиса, интересовался условиями займа, а затем, угрожая пистолетом, забирал деньги.
Его соучастник в это время находился неподалеку от офиса в автомобиле, наблюдал за окружающей обстановкой, а после нападения обеспечивал возможность быстро скрыться с места преступления вместе с похищенными деньгами.
Подсудимых признали виновными в разбоях и бандитизме, а также участника банды в незаконном хранении огнестрельного оружия, а руководителя и в его незаконном ношении.
Организатора преступной группировки отправили в колонию особого режима на 14 лет с ограничением свободы сроком на год с установлением ограничений и обязанностей, а участника — на 11 лет в колонию строгого режим с ограничением свободы на год с установлением ограничений и обязанностей.
Приговор в законную силу еще не вступил, его могут обжаловать.
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