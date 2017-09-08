Вид на Алтайский край из иллюминатора вертолета

7 сентября корреспондент altapress.ru участвовал в полете Александра Карлина из Барнаула в Немецкий и Табунский районы. Губернаторский борт пролетел над лесами, краем озер и полями, на которых заканчивается уборочная кампания.

Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru