Вид на Алтайский край из иллюминатора вертолета

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Жизнь

7 сентября корреспондент altapress.ru участвовал в полете Александра Карлина из Барнаула в Немецкий и Табунский районы. Губернаторский борт пролетел над лесами, краем озер и полями, на которых заканчивается уборочная кампания.

Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
Алтайский край из иллюминатора вертолета. Фото: Константин Санталов. altapress.ru
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