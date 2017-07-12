Алтайский край накроют дожди, гроза и град

По прогнозу Алтайского ЦГМС, в крае крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, днём по северным районам местами сильный дождь, град. Ветер западный 4-9 м/с с усилением до 13-18 м/с. Температура днём +23 … 28?С.

В Барнауле будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +24 … 26?С.