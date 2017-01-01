Алтайский край оказался в "середняках" в национальном рейтинге рождаемости

В исследовании использовались открытые источники и ведомственная статистика. На итоговый балл повлияли пять критериев: это собственно рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности и уровень социального комфорта для рождаемости, пишут "Известия".

В первую десятку попали, в основном, национальные республики.

Топ-10 рейтинга:

Тыва (41,95 балла),

Чечня (41,88),

Ингушетия (37,30),

Дагестан (36,86),

Ненецкий автономный округ (36,09),

Республика Алтай (36,08),

Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68),

Тюменская область (33,91),

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,88),

Бурятия (33,56).

У Алтайского края 29,01 балла. В этом рейтинге у 17 регионов показатели от 29,96 до 29.01 балла.

В аутсайдерах: Ленинградская (24,33), Псковская (25,45), Магаданская (25,79), Смоленская (26,42), Орловская (26,46), Брянская (26,63), Волгоградская (26,80) области, Мордовия (26,93), а также Тульская (27,26) и Тамбовская (27,31) области.

По каким параметрам рассчитывались критерии

Критерий "рождаемость" — базовый, он фиксирует число появившихся детей на 1000 человек в регионе.

Прирост населения" — показывает, насколько рождаемость за год превышает смертность.

"Число детей на одну женщину": его величина не зависит от возраста населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный период в регионе.

"Искусственное прерывание беременности": для этого критерия было исследовано количество абортов на 100 родов.

"Уровень социального комфорта для рождаемости" — тут рассчитан исходя из нескольких факторов. Уровень алкогольных, наркотических и табачных угроз; обеспеченность жильем; здоровый образ жизни; развитие детской инфраструктуры; уровень жизни населения; уровень младенческой смертности; количество браков и разводов.