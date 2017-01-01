Алтайский край оказался в "середняках" в национальном рейтинге рождаемости

Наш регион занял 51 строчку в национальном рейтинге рождаемости, подготовленным по результатам 2016 года федеральным проектом "Трезвая Россия" и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ. В первую десятку рейтинга — на 6 место — попала Республика Алтай.
В исследовании использовались открытые источники и ведомственная статистика. На итоговый балл повлияли пять критериев: это собственно рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности и уровень социального комфорта для рождаемости, пишут "Известия".
В первую десятку попали, в основном, национальные республики.
Топ-10 рейтинга:
- Тыва (41,95 балла),
- Чечня (41,88),
- Ингушетия (37,30),
- Дагестан (36,86),
- Ненецкий автономный округ (36,09),
- Республика Алтай (36,08),
- Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68),
- Тюменская область (33,91),
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,88),
- Бурятия (33,56).
У Алтайского края 29,01 балла. В этом рейтинге у 17 регионов показатели от 29,96 до 29.01 балла.
В аутсайдерах: Ленинградская (24,33), Псковская (25,45), Магаданская (25,79), Смоленская (26,42), Орловская (26,46), Брянская (26,63), Волгоградская (26,80) области, Мордовия (26,93), а также Тульская (27,26) и Тамбовская (27,31) области.
По каким параметрам рассчитывались критерии
- Критерий "рождаемость" — базовый, он фиксирует число появившихся детей на 1000 человек в регионе.
- Прирост населения" — показывает, насколько рождаемость за год превышает смертность.
- "Число детей на одну женщину": его величина не зависит от возраста населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный период в регионе.
- "Искусственное прерывание беременности": для этого критерия было исследовано количество абортов на 100 родов.
- "Уровень социального комфорта для рождаемости" — тут рассчитан исходя из нескольких факторов. Уровень алкогольных, наркотических и табачных угроз; обеспеченность жильем; здоровый образ жизни; развитие детской инфраструктуры; уровень жизни населения; уровень младенческой смертности; количество браков и разводов.
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