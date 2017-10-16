Алтайский край отстал от Республики Алтай по уровню цифровизации

Рейтинг цифровизации регионов был представлен 13 октября на совете региональной информатизации. Это была его вторая редакция. Первую Минкомсвязь представила в апреле 2016 года.

Тогда для оценки использовалось 58 показателей и семь подындексов, сейчас — 120 показателей и 17 подындексов. Учитывался уровень развития специальных информсистем ГИС "Континент", ИС "Управление транспортом", ЕГАИС, ГИС ГМП, Система 112, ГИС "Энергоэффективность", электронное правительство, ИКТ в образовании, ИКТ в здравоохранении и другие.

Первые три места в рейтинге заняли Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Среди регионов Сибирского федерального округа лидируют Новосибирская область (6 место), Томская область (9 место).

Республика Алтай занимает 22 место, Иркутская область — 32 место. Омская, Кемеровская области и Красноярский край от Алтайского края отстали — они занимают 40, 42 и 54 места соответственно.

За полтора года уровень цифровизации в Алтайском крае существенно вырос — регион поднялся в рейтинге на 31 строку. Республика Алтай улучшила результат еще сильнее — она поднялась с 70 места на 22 (48 строк).

На совете Минкомсвязь отметила те регионы, которые смогли заметно улучшить свои позиции в рейтинге за счет реализации одной из двух стратегий: развитие проектов с наибольшим весом и равномерное развитие проектов по всем направлениям.

К первой категории отнесли Башкортостан (с 31 места на 7), Мордовию (с 59 на 13 место), Татарстан (с 11 на 4 место), Курскую (с 74 на 26 место) и Томскую области (с 18 на 9 место).

Ко второй — Удмуртию (с 37 на 27 место), Тульскую (с 34 на 5 место), Челябинскую (с 24 на 10 место), Ульяновскую (с 49 на 17 место) и Ростовскую области (с 25 на 15 место).