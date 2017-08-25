Алтайский край поможет пострадавшему от засухи Монгольскому Алтаю

Алтайский край поддержит Ховдский аймаку, находящегося на территории Монгольского Алтая, который в этом году пострадал от засухи. Об этом Александр Карлин заявил на встрече с губернатором аймака Дамдином Галсандондогом, сообщает региональное управление по туризму, курортному делу и внешним связям.
В этом году на территории Монголии, и, в частности, на территории Ховдского аймака складываются сложные погодно-климатические условия. Засуха привела к оскудению кормовой базы Ховдского аймака. Для этого региона такая ситуация стала серьезной проблемой, потому что животноводство считается ключевой отраслью экономики.
На встрече руководители регионов подробно обсудили возможность оказания поддержки Ховдскому аймаку Монголии. Туда из края будут поставлять корма и сельхозпродукции.
Губернатор Александр Карлин отметил, что в этом году в крае, несмотря на холодную весну и переизбыток влаги в июле, ситуация в сельском хозяйстве складывается благополучно. Ассортимента кормов достаточно: сейчас уже заготовили 2/3 объема кормов, необходимых для самообеспечения края. Заготовку продолжат в течение августа и сентября. По словам главы региона, в крае существует страховой запас кормов.
На встрече обсудили поставки продовольствия алтайского производства в Монголию.
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