Алтайский край стал лидером по количеству разводов в СФО

Алтайский край стал лидером среди регионов Сибири по количеству разводов в первые три месяца 2017 года. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.
В первом квартале этого года в регионе было зарегистрировано 2469 браков и 2485 разводов. Таким образом, на 100 браков в крае приходится 101 развод. Это самый большой показатель в СФО и единственный регион, где количество разводов превышает количество браков.
На втором месте по расторжению браков — Кемеровская область, на третьем месте — Красноярский край.
Всего в сибирских регионах за три месяца поженились 25 463 пары, а развелись 20 904. Среднее значение по разводам в СФО — 82 на 100 браков.
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