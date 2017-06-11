Алтайский край стал лидером по количеству разводов в СФО

В первом квартале этого года в регионе было зарегистрировано 2469 браков и 2485 разводов. Таким образом, на 100 браков в крае приходится 101 развод. Это самый большой показатель в СФО и единственный регион, где количество разводов превышает количество браков.

На втором месте по расторжению браков — Кемеровская область, на третьем месте — Красноярский край.

Всего в сибирских регионах за три месяца поженились 25 463 пары, а развелись 20 904. Среднее значение по разводам в СФО — 82 на 100 браков.