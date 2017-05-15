Алтайский край стал лидером по "плохой воде"

Одну из причин, по которой в Сибири могут быть проблемы с качеством воды, эксперты видят в устаревших коммуникациях на поддержание которых требуются значительные средства. Здесь часто случаются аварии, трубы прогнившие, а сложные климатические условия не способствуют их сохранению.

Низкое качество питьевой воды может означать избыточный уровень различных химических веществ: повышенное содержание хрома, бария, ртути, аммиака, нитратов, железа, фтора и других соединений. Это может вызвать кожные реакции, заболевания органов пищеварения, мочевыделительной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной систем, крови и нервной системы.

В Роспотребнадзоре РФ отметили, что при анализе вспышек кишечных инфекций вирусной этиологии в отдельных районах России была установлена причинно-следственная связь с загрязнением питьевой воды. По данным ВОЗ, загрязненная питьевая вода является переносчиком холеры, дизентерии, тифа и полиомиелита.

Доступность безопасной воды для населения ежегодно выясняет Росстат. По данным за 2016 год 90,7 % жителей страны имели возможность пользоваться качественной водой. Но в России по-прежнему есть регионы, где почти у половины граждан нет доступа к безопасной питьевой воде.

Меньше всего проблем со здоровьем из-за некачественной воды отмечено в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Саратовской области и Республике Чувашия.

Всего за 2016 год качество воды ухудшилось более, чем в десяти регионах России.