Алтайский край стал самым "фестивальным" регионом Сибири

Алтайский край вошел в десятку регионов-лидеров по событийному туризму. Об этом сообщает Алтайтурцентр.
По данным национального календаря событий eventsinrussia.com, край занимает седьмое место в России по числу мероприятий. Лидером рейтинга стала Ленинградская область. При этом Алтайский край стал единственным сибирским регионом в первой десятке.
Алтайтурцентр отмечает, что в июле в регионе запланировано 12 мероприятий, в том числе и федерального значения — Шукшинские дни на Алтае. Также туристов ждут на "Купальских забавах", "Завьяловских озерах", "Петровских гуляниях", фестивале вареника и других.
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