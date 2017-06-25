Алтайский край стал самым "фестивальным" регионом Сибири

По данным национального календаря событий eventsinrussia.com, край занимает седьмое место в России по числу мероприятий. Лидером рейтинга стала Ленинградская область. При этом Алтайский край стал единственным сибирским регионом в первой десятке.

Алтайтурцентр отмечает, что в июле в регионе запланировано 12 мероприятий, в том числе и федерального значения — Шукшинские дни на Алтае. Также туристов ждут на "Купальских забавах", "Завьяловских озерах", "Петровских гуляниях", фестивале вареника и других.