Алтайский край стал вторым в Сибири по количеству переехавших в другие регионы

В первом квартале этого года из Алтайского края уехало 15 473 человека, а приехало в регион 13 850 человек. Миграционная убыль составила 1623 человека.

Из Омской области переехали 12 900 человек. Там число выбывших в другие государства и регионы России превысило прибывших на 2146 человек.