Алтайский край стал вторым в Сибири по количеству переехавших в другие регионы

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Сегодня, 14:38.
Жизнь

Алтайский край занял второе место по миграционной убыли среди сибирских регионов. Первое место заняла Омская область. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Переезд. Путешествие.
Переезд. Путешествие. Фото: СС0.

В первом квартале этого года из Алтайского края уехало 15 473 человека, а приехало в регион 13 850 человек. Миграционная убыль составила 1623 человека.

Из Омской области переехали 12 900 человек. Там число выбывших в другие государства и регионы России превысило прибывших на 2146 человек.

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