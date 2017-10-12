Алтайский край увеличил свое представительство в Госдуме

Напомним, в ночь на 13 сентября умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Он избиралась от территориальной группы "Единой России", в которую входят также два Алтая и Кемеровская область. Поэтому освободившееся место должен занять депутат из той же тергруппы.

На место претендовали двое кандидатов от Кузбасса и двое от Алтайского края (помимо Быкова в списке была также действующий депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко). В итоге федеральное руководство партии вынесло на голосование генсовета кандидатуру Быкова, ее и утвердили.

34-летний Олег Быков - юрист, выходец из молодежного крыла "ЕР". Работает замдиректора в некоммерческой организации "Алтайский экспертно-правовой центр". Возглавляет алтайское отделение "Молодежного союза юристов". В 2016 году решил участвовать в праймериз в Госдуму, чтобы попасть в партийный список. По результатам в нем и оказался, но, как тогда представлялось, на абсолютно непроходном месте.

Сегодня Алтайский край в Госдуме представляют единороссы Даниил Бессарабов, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, Александр Прокопьев, а также справедливоросс Александр Терентьев и московский писатель Сергей Шаргунов из КПРФ.