Алтайский край увеличил свое представительство в Госдуме

11 октября Центризибрком рассмотрел вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы единороссу Олегу Быкову, барнаульцу, который баллотировался в парламент в составе партсписка. Таким образом, представительство Алтайского края в нижней палате парламента возросло до 10 человек, 8 из которых — единороссы.
Напомним, в ночь на 13 сентября умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Он избиралась от территориальной группы "Единой России", в которую входят также два Алтая и Кемеровская область. Поэтому освободившееся место должен занять депутат из той же тергруппы.
На место претендовали двое кандидатов от Кузбасса и двое от Алтайского края (помимо Быкова в списке была также действующий депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко). В итоге федеральное руководство партии вынесло на голосование генсовета кандидатуру Быкова, ее и утвердили.
34-летний Олег Быков - юрист, выходец из молодежного крыла "ЕР". Работает замдиректора в некоммерческой организации "Алтайский экспертно-правовой центр". Возглавляет алтайское отделение "Молодежного союза юристов". В 2016 году решил участвовать в праймериз в Госдуму, чтобы попасть в партийный список. По результатам в нем и оказался, но, как тогда представлялось, на абсолютно непроходном месте.
Сегодня Алтайский край в Госдуме представляют единороссы Даниил Бессарабов, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, Александр Прокопьев, а также справедливоросс Александр Терентьев и московский писатель Сергей Шаргунов из КПРФ.
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