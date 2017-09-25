Алтайский край вошел в число регионов, где больше всего снизилась преступность

С января по июнь в крае зарегистрировано 20185 преступлений, это на 4817 правонарушений меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На 1173 уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Количество лиц, ранее совершавших преступления, также стало меньше на 1870.

По данным ведомства, всего за полгода в стране зафиксировано больше 1 миллиона преступлений. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в Генпрокуратуре. На первом месте по количеству преступлений оказалась Москва, на втором — Московская область, на третьем — Краснодарский край.