Алтайский край вошел в десятку популярных курортных направлений России

Кроме Алтайского края в список вошли Краснодарский край, Крым, Ставрополье, Калининградская область, Оренбургская область, Ростовская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Адыгея.



По данным портала, на курортах Алтайского края бронируют проживание в среднем на 5 ночей и тратят на жилье в среднем 2,6 тысяч рублей в сутки. На Кубани тратят на проживание в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, в Крыму — 2,2 тысячи рублей, а в Ставрополье — 1,7 тысячи рублей.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов длительностью от 5 ночей и более.