Алтайский край вошел в десятку популярных курортных направлений России

Алтайский край вошел в топ-10 популярных курортных регионов России в 2017 году. Такой рейтинг составил российский сайт бронирования Tvil.ru.
Кроме Алтайского края в список вошли Краснодарский край, Крым, Ставрополье, Калининградская область, Оренбургская область, Ростовская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Адыгея.
По данным портала, на курортах Алтайского края бронируют проживание в среднем на 5 ночей и тратят на жилье в среднем 2,6 тысяч рублей в сутки. На Кубани тратят на проживание в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, в Крыму — 2,2 тысячи рублей, а в Ставрополье — 1,7 тысячи рублей.
Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов длительностью от 5 ночей и более.
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