Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые будут получать крупные дотации из бюджета

Минфин со следующего года меняет методику, по которой будет предоставлять дотации регионам на бюджетную обеспеченность. Но пятерка крупнейших получателей, среди которых Дагестан, Якутия, Камчатский край, Алтайский край и Чечни, не изменится и заберет себе 30% всех таких дотаций, сообщает РБК. Алтайский край получит 27 млрд рублей.
Самым крупным получателем дотаций на выравнивание станет Дагестан. Из федерального бюджета республика получит более 59 млрд рублей. Это на 6,6 млрд рублей больше, чем в текущем году. Наибольший прирост по объему дотаций в 2018 году продемонстрирует Якутия — в следующем году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности на 7,3 млрд рублей больше и станет вторым по объему получателем этой дотации. Третью по величине дотацию — более 39,3 млрд рублей — направят в Камчатский край. Эти регионы входят в число высокодотационных, у которых доля зависимости от федеральных трансфертов максимальна
Алтайский край занимает четвертую позицию среди регионов страны. В 2018 году дотация на выравнивание вырастет на 4,5 млрд рублей — регион получит до 27,1 млрд рублей. Примерно столько же получит Чечня (дотация составит 27 млрд рублей).
Первая пятерка самых дотируемых субъектов получит 30% всех дотаций на выравнивание в 2018 году.
В общей сложности федеральный центр выделит в 2018 году на этот вид дотаций регионам 645,1 млрд рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году, отмечает издание.
Эксперты поясняют, что объем дотации рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на душу населения. При этом учитываются два показателя — налоговый потенциал территории (сколько налогов поступает в региональный бюджет) и удорожающий коэффициент (индекс бюджетных расходов).
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