Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые будут получать крупные дотации из бюджета

Сегодня, 09:10.
Экономика

Минфин со следующего года меняет методику, по которой будет предоставлять дотации регионам на бюджетную обеспеченность. Но пятерка крупнейших получателей, среди которых Дагестан, Якутия, Камчатский край, Алтайский край и Чечни, не изменится и заберет себе 30% всех таких дотаций, сообщает РБК. Алтайский край получит 27 млрд рублей.

Природа Алтая. Горы.
Природа Алтая. Горы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Самым крупным получателем дотаций на выравнивание станет Дагестан. Из федерального бюджета республика получит более 59 млрд рублей. Это на 6,6 млрд рублей больше, чем в текущем году. Наибольший прирост по объему дотаций в 2018 году продемонстрирует Якутия — в следующем году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности на 7,3 млрд рублей больше и станет вторым по объему получателем этой дотации. Третью по величине дотацию — более 39,3 млрд рублей — направят в Камчатский край. Эти регионы входят в число высокодотационных, у которых доля зависимости от федеральных трансфертов максимальна

Алтайский край занимает четвертую позицию среди регионов страны. В 2018 году дотация на выравнивание вырастет на 4,5 млрд рублей — регион получит до 27,1 млрд рублей. Примерно столько же получит Чечня (дотация составит 27 млрд рублей).

Первая пятерка самых дотируемых субъектов получит 30% всех дотаций на выравнивание в 2018 году.

В общей сложности федеральный центр выделит в 2018 году на этот вид дотаций регионам 645,1 млрд рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году, отмечает издание. 

Эксперты поясняют, что объем дотации рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на душу населения. При этом учитываются два показателя — налоговый потенциал территории (сколько налогов поступает в региональный бюджет) и удорожающий коэффициент (индекс бюджетных расходов).

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