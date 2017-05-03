Алтайский осуждённый отсидит 8 лет за убийство сокамерника

Майминский районный суд вынес приговор содержащемуся в местах лишения свободы мужчине. Заключенного признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сокамерника, повлекшего по неосторожности его смерть.
Как сообщает прокуратура республики, в июне 2015 года мужчина на почве личных неприязненных отношений ударил деревянным бруском по голове другого осужденного. Потерпевший скончался в больнице от полученной травмы.
Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением на 1 год и 2 месяца.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.