Алтайский осуждённый отсидит 8 лет за убийство сокамерника

Как сообщает прокуратура республики, в июне 2015 года мужчина на почве личных неприязненных отношений ударил деревянным бруском по голове другого осужденного. Потерпевший скончался в больнице от полученной травмы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением на 1 год и 2 месяца.