Алтайский парень от обиды воткнул собутыльнику нож в шею

СУ СКР по Алтайскому краю предъявило обвинение 26-летнему жителю Поспелихинского района в убийстве собутыльника. Парень зарезал жителя села Шипуново.
По данным следствия, днем 31 июля 2017 года вблизи одного из частных домов села обнаружили тело 34-летнего местного жителя. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователям совместно с сотрудниками ГУ МВД России по краю удалось "по горячим" следам установить подозреваемого.
Выяснилось, что 30 июля в ходе совместного распития спиртного между двумя мужчинами произошла ссора, после которой потерпевший ушел из дома, где проходило застолье. Однако через несколько десятков метров обвиняемый догнал мужчину и нанес ему смертельное ножевое ранение в шею.
Подозреваемого заключили под стражу, проводятся комплексные экспертизы и другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.