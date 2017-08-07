Алтайский парень от обиды воткнул собутыльнику нож в шею

По данным следствия, днем 31 июля 2017 года вблизи одного из частных домов села обнаружили тело 34-летнего местного жителя. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователям совместно с сотрудниками ГУ МВД России по краю удалось "по горячим" следам установить подозреваемого.

Выяснилось, что 30 июля в ходе совместного распития спиртного между двумя мужчинами произошла ссора, после которой потерпевший ушел из дома, где проходило застолье. Однако через несколько десятков метров обвиняемый догнал мужчину и нанес ему смертельное ножевое ранение в шею.

Подозреваемого заключили под стражу, проводятся комплексные экспертизы и другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.