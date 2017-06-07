Фотофакты. Алтайский парень угнал машину у соседа и бросил, когда она заглохла

Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф. Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф. Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайского края, гараж был не заперт, машина стояла открытой с ключами в замке зажигания. Автомобиль сотрудники полиции обнаружили брошенным неподалеку от места угона. По предварительным данным, молодой человек покатался на машине и бросил ее после того, как заглох двигатель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За угон парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Известно, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.