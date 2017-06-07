Фотофакты. Алтайский парень угнал машину у соседа и бросил, когда она заглохла

В Крутихинском районе сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, который угнал ВАЗ-2107 из гаража соседа. Происшествие случилось ночью.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайского края, гараж был не заперт, машина стояла открытой с ключами в замке зажигания. Автомобиль сотрудники полиции обнаружили брошенным неподалеку от места угона. По предварительным данным, молодой человек покатался на машине и бросил ее после того, как заглох двигатель.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За угон парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Известно, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
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