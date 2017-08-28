Алтайский парень украл у пенсионерки две банковские карты и 90 тысяч рублей

23 августа 61-летняя жительница Змеиногорска обратилась в полицию. Выяснилось, что в апреле этого года 22-летний местный житель, находясь в доме женщины, похитил принадлежащую ей банковскую карту. После этого в банкомете он перевел на нее с банковских счетов все сбережения и обналичил их.

В начале лета потерпевшая, не обнаружив дома карту, решила, что потеряла ее. Взамен она получила новую карту, которую подозреваемый тоже похитил и по аналогичной схеме снял с нее деньги.

Женщина обратилась в полицию только после того, как обнаружила отсутствие денег на счетах. С апреля по август злоумышленник похитил у пенсионерки 90 тысяч рублей.

Молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. Женщина неоднократно нанимала его для помощи по дому, поэтому он имел доступ к ее вещам. Сотрудникам полиции подозреваемый сообщил, что все похищенные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли у задержанного два планшета, которые он приобрел на похищенные деньги. Расследование уголовного дела продолжается.