Алтайский парламентарий Валерий Елыкомов рассказал о своих домашних животных .

Полезное "шестое чувство"

— Расскажите, как вы выбирали домашних питомцев?

— Как-то я ехал на машине — и вдруг как будто что-то потащило на птичий рынок на Старом базаре. Никогда там до этого не был. Приехал, пошел по рядам, смотрю: лежит щенок азиатской овчарки. Я его взял на руку, погладил и он как-то весь затих, распластался. Я тут же сказал: "Все, это моя собака!" и купил его. Интуитивно. Родных не предупредил, просто привез домой и сказал: "Он будет жить с нами". Ему было всего 15 дней, назвали Азаром. Я сам выкармливал его соской. С тех пор прошло 9 лет.

— Откуда такая интересная кличка?

— У него грозный вид, он огромный, и мне кажется, что имя ему очень подходит. Короткое и звучное. Как охранник он прекрасен. Своих любит ужасно — внуков прямо облизывает. Очень любит вообще детей и родных, а также кота. А чужих не подпускает.

У него нет родословной, документов, хотя отличный экстерьер. Он вырос большой, красивый и умный до безобразия. До него у меня было две собаки — немецкая овчарка, дог, но они были другими.

Говорят, что у собак мозг пятилетнего ребенка. Я в это верю. Азар понимает слова, интонацию, отношения, "читает" по глазам. Например, не любит, когда его фотографируют или снимают на видео. Как только камеру навел — он отводит глаза, голову опускает. Кот этим пользуется — запрыгивает тут же ему на шею.

— Расскажите про кота.

— Он появился в прошлом году. Жена принесла его совсем маленьким. Назвала его Оськой — Осип. Теперь он подрос и оказался страшным драчуном. Я противник кастрации, поэтому он постоянно на воле — ищет свое место в жизни, заводит "подруг" и постоянно дерется. Вот после очередной прогулки пришел без когтя. Просто вырвал где-то с мясом. Пришлось везти к ветеринару, прописали антибиотики и перевязки. Теперь лечим, бинтуем. Азар Оську очень жалеет, поддерживает, спит с ним рядом, всячески показывает: мол, давай, быстрее выздоравливай.

Кот, кстати, тоже без родословной, без медалей, полубританец.

— Кого они считают хозяином?

— Когда Азару было месяцев восемь, он почувствовал свою мощь и попытался стать главой "стаи". Перестал слушаться, начал меня "строить". Но я все это уже проходил с предыдущими собаками, знаю, в какой момент собаке важно показать, кто в доме хозяин. Взял полено — и на него. Обежали вокруг дома несколько раз — он впереди, я за ним. Зато все понял. Жену и невесток любит, но хозяин — это я. Он это чувствует.

Только натуральное

— Что едят ваши животные?

Прожорливой из трех собак, которые были у нас в разное время (немецкая овчарка, дог и нынешний алабай), была именно догиня. Она могла съесть полведра за 20 секунд. Алабай по росту практически такой же, как была она, но ест, на удивление, немного.

Любит каши — рисовую, пшенную, гречневую. Туда добавляем мясо. Из супов — борщ, просто бульон с добавками. В принципе, в еде непривередлив.

— А сухие корма?

— Нет. Это я не приемлю и не понимаю. Собака должна питаться нормальной едой. Считаю, что любые сухие корма в конце концов приведут к патологии пищеварительной системы.

Я почему так говорю? Потому, что есть понятие привычки. Собака привыкла, например, есть что-то одно, и, когда попадает в экстремальные условия, ей сложно переходить на что-то другое. Должна перестроиться вся система организма. Собака, которая питается в обычном режиме, при переходе на сухой корм (по каким-то обстоятельствам) будет совершенно спокойно его есть. Это нетрудно. А вот если животное привыкло к сухому корму, то перевести его на другой рацион очень сложно.

— И кота не кормите специальными консервами и сухим кормом?

— Да. Он ест мясо, субпродукты, рыбу.

— А если животные болеют, как и где их лечите?

— Конечно, мог бы и сам. Например, одну из своих прошлых собак я вылечил от чумки. Понял, что заболевает, и никуда не пошел. Развернул ее, примотал линейку к лапе, поставил систему. Потом заказал специальные премиксы с добавками, которые содержат микроэлементы, витамины и минеральные вещества. Добавлял их в каши, супы.

Несколько лет назад, до нынешнего кота Оськи, был кот Сержант. Он заболел сахарным диабетом. Я заподозрил, когда он стал много пить, и по другим признакам. Принес инсулин и сам стал колоть.

Мы не ставим животным никакие прививки, не проводим плановые осмотры. Собака и кот живут и здравствуют. Единственное, периодически проводим противоглистную терапию. Это необходимо, потому что они часто бывают на улице.

Свои, а не чужие

— Вы часто уезжаете. Как Азар вас встречает?

— Радуется. И чувствует заранее, что я уже прилетел. А еще любит подарки. Например, хлеб в обычной жизни не очень ест, но, когда я привожу булочку из самолета, тут же хватает. Это уже традиция. Считает за праздник день, когда я приезжаю.

— У вас было много животных. Как привыкнуть к расставаниям на вечность и, когда один уходит навсегда, брать другого?

— Терять тяжело. Это же не просто собака или кошка, это член семьи. Ты его любил, он тебя. И овчарку, и дога я достойно хоронил.

Как минимум полгода проходит, прежде чем начинаешь думать про другого питомца. И все равно потом вспоминаешь предыдущего. Два раза у меня уже такое было. Тяжело.

— Для чего вообще нужно заводить животных?

— Мне кажется, что животные нужны для того, чтобы показать, что ты все-таки человек. Что от тебя что-то зависит. Что ты должен жить не только одним умом, но и сердцем, чувствами.

У собак и кошек нет полутонов. Они все чувствуют — хозяин либо злой, либо добрый, среднего нет. Если ты даже разозлился на кого-то, собака почувствует сразу. Хотя внешне можешь быть спокоен, улыбаться.

Однажды случилась такая история. У тещи ухудшилось состояние здоровья, хотя чувствовала она себя вроде бы нормально. Азар подошел, положил на нее лапу, жалел. Вскоре на самом деле оказалось, что нужна медицинская помощь.

Я уверен, что нет злых собак. Как воспитаешь — таким и будет. Он сам почувствует — честный ты или подлый, любящий или агрессивный. И вырастет похожим на хозяина.

Но есть собаки с неустойчивой психикой. Это генетически закладывается. И вот к таким нужно быть особенно внимательным. Собака — это не четыре лапы и зубы. Это мощь, это характер, это напор, с которыми человек при определенных условиях может и не справиться. Поэтому главное — правильно воспитать. И сделать это с добром и пониманием.

Справка

Алабай — крупная и сильная собака. Эта среднеазиатская овчарка туркменского типа достаточно вынослива и неприхотлива. Она довольно быстро адаптируется в различных условиях обитания. Ее можно содержать как в квартире, так и на улице, во дворе.