Алтайский Пенсионный фонд пояснил, как заработать на пенсию, если работаешь неофициально

Граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя страховые взносы для увеличения страхового стажа и количества баллов (по которым рассчитают будущую пенсию), добровольно вступив в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, пояснили в ПФР.

Страховой стаж — это периоды работы гражданина, в течение которых за него начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, в него входят и так называемые "нестраховые" периоды: отпуск по уходу за ребенком и другие.

Важно, что продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых взносов этой категории граждан не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости.

Минимальный размер добровольного страхового взноса в 2017 году составляет 46,8 тыс рублей. Эта сумма равна 3 баллам. Платить можно, в том числе, по частям: ежемесячно в срок не позднее 31 декабря года, за который осуществляется уплата. То есть по 3,9 тыс. рублей в месяц.

Добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию возникают и прекращаются на основании заявления, которые нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации (месту жительства).

А если по достижении пенсионного возраста у гражданина набралось недостаточно баллов (в 2017 году это 11,4) или его страховой стаж не соответствует требования (в 2017 году - 8 лет), ему откажут в выплате пенсии. И тогда он сможет рассчитывать только на социальную пенсию, но назначают ее позже обычной: женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет. И только тем, кто НЕ работает.

Требования к количеству баллов и страховому стажу ежегодно увеличиваются. Чтобы получить страховую пенсию по старости, в 2025 году надо иметь страховой стаж 15 лет и заработать не менее 30 баллов.