Алтайский Пенсионный фонд пояснил, как заработать на пенсию, если работаешь неофициально

Altapress.ru уже сообщал, что гражданам, за которых работодатель не платит взносы в Пенсионный фонд (а зачастую это те, кто не оформлен официально), к моменту выхода на заслуженный отдых могут отказать в назначении пенсии. Ведь пенсионные баллы, по которым с 2015 года рассчитывают пенсию, формируются только с официальной ("белой") зарплаты. Как же заработать пенсию тем, кто работает без договора? На этот вопрос ответили в отделении ПФР по Алтайскому краю.
Граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя страховые взносы для увеличения страхового стажа и количества баллов (по которым рассчитают будущую пенсию), добровольно вступив в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, пояснили в ПФР.
Страховой стаж — это периоды работы гражданина, в течение которых за него начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, в него входят и так называемые "нестраховые" периоды: отпуск по уходу за ребенком и другие.
Важно, что продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых взносов этой категории граждан не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости.
Минимальный размер добровольного страхового взноса в 2017 году составляет 46,8 тыс рублей. Эта сумма равна 3 баллам. Платить можно, в том числе, по частям: ежемесячно в срок не позднее 31 декабря года, за который осуществляется уплата. То есть по 3,9 тыс. рублей в месяц.
Добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию возникают и прекращаются на основании заявления, которые нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации (месту жительства).
А если по достижении пенсионного возраста у гражданина набралось недостаточно баллов (в 2017 году это 11,4) или его страховой стаж не соответствует требования (в 2017 году - 8 лет), ему откажут в выплате пенсии. И тогда он сможет рассчитывать только на социальную пенсию, но назначают ее позже обычной: женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет. И только тем, кто НЕ работает.
Требования к количеству баллов и страховому стажу ежегодно увеличиваются. Чтобы получить страховую пенсию по старости, в 2025 году надо иметь страховой стаж 15 лет и заработать не менее 30 баллов.
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