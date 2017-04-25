Алтайский предприниматель привез на самолете 12 тысяч экзотических рыб из Таиланда

24 апреля в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске приняли экзотический груз. Целующиеся гурами, летающие лисички, золотые леопарды, ножи индийские и другие экзотические рыб прилетели в столицу СФО из Таиланда, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Партию рыбок завез неназванный предприниматель из Алтайского края. Так как ввоз был разрешен Россельхознадзором, рыбки быстро прошли контроль и отправились в магазины.