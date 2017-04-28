Алтайский рецидивист пошел на грабеж, так как ему не хватило денег на поездку к бабушке

Бросившегося бежать грабителя задержали и доставили в дежурную часть вокзала. Там выяснилось, что задержанным оказался неоднократно судимый 32-летний житель Алтайского края.

По словам нашего земляка, он приезжал в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. Однако с трудоустройством ничего не получилось, тогда он решил отправиться в гости к бабушке в Алтайский край. Доехал до Черепаново, деньги закончились. На перроне он заметил, как некий пожилой мужчина прячет в карман несколько тысяч рублей. Тут же у мужчины созрел план грабежа, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Потерпевший рассказал, что приезжал в Черепаново на обследование в больницу. Пенсионера ограбили, когда тот, после общения с врачами, уже отправлялся обратно домой. С нападавшим на перроне он обменялся парой фраз, прежде чем преступник выхватил у пожилого человека деньги из кармана.

Всего задержанный отнял у пенсионера 3200 рублей.

Задержанный теперь не скоро погостит у бабушки: ему уже предъявлено обвинение по статье о грабеже, мужчину могут посадить на срок до четырех лет.