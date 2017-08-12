Алтайский ревнивец убил гостя жены, вернувшись домой с покоса

По данным следствия, 12 августа житель села Улаган вернулся домой с покоса. В доме, кроме его супруги, находился мужчина, с которым он познакомился около месяца назад. Приревновав гостя к жене, мужчина взял два кухонных ножа и нанес ими несколько ударов потерпевшему. Раненый скончался на месте происшествия.

Подозреваемого оперативно задержалди, решается вопрос о заключении его под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.