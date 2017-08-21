На Алтае сельчанин полдня прождал участкового, чтобы признаться в убийстве

В середине августа в поселке Степное Озеро Благовещенского района в собственной квартире после попойки зарезали мужчину. Виновный признался в убийстве на следующий день. Для этого ему пришлось полдня просидеть на крыльце участкового пункта полиции, рассказали "Банкфаксу" местные жители.
В день убийства компания из трех человек распивали алкоголь. Один из них позднее ушел, а двое оставшихся повздорили. Между ними произошла драка, после чего хозяин попросил гостя покинуть дом. Затаив на друга обиду, мужчина отправился домой, взял нож и решил наказать обидчика. Он вернулся в квартиру к потерпевшему, который в этом время уже спал. Собутыльник нанес хозяину жилья 11 ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте происшествия.
После убийства мужчина снял с себя окровавленную одежду, сжег ее в гараже и тщательно смыл с себя все следы преступления и лег спать. Сотрудники полиции в этом время задержали третьего друга, который ушел домой до начала конфликта. Пока он давал показания, настоящий убийца проснулся, осознал, что натворил, и пошел сдаваться. В это время никого на месте не оказалось. Тогда он просто сел на крыльцо и решил дождаться участкового. Так он просидел полдня и при этом всем проходящим сообщал, что убил человека, и никак не может сдаться.
В настоящее время мужчину задержали, ведется следствие.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.