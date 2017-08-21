На Алтае сельчанин полдня прождал участкового, чтобы признаться в убийстве

В день убийства компания из трех человек распивали алкоголь. Один из них позднее ушел, а двое оставшихся повздорили. Между ними произошла драка, после чего хозяин попросил гостя покинуть дом. Затаив на друга обиду, мужчина отправился домой, взял нож и решил наказать обидчика. Он вернулся в квартиру к потерпевшему, который в этом время уже спал. Собутыльник нанес хозяину жилья 11 ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

После убийства мужчина снял с себя окровавленную одежду, сжег ее в гараже и тщательно смыл с себя все следы преступления и лег спать. Сотрудники полиции в этом время задержали третьего друга, который ушел домой до начала конфликта. Пока он давал показания, настоящий убийца проснулся, осознал, что натворил, и пошел сдаваться. В это время никого на месте не оказалось. Тогда он просто сел на крыльцо и решил дождаться участкового. Так он просидел полдня и при этом всем проходящим сообщал, что убил человека, и никак не может сдаться.

В настоящее время мужчину задержали, ведется следствие.