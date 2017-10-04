Алтайский сенатор оказался в числе участников тренинга для будущих губернаторов

Администрация президента запустила тренинг по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. В числе претендентов в губернаторы более 30 депутатов, сенаторов и чиновников правительства, сообщает РБК. В чих число вошел и сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев.
Тренинг "Программа развития кадрового управленческого резерва" проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 3 по 7 октября. Программа предназначена для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности. Мероприятие организовано при участии администрации президента на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Московской школы управления "Сколково", корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.
Курс состоит из 8 модулей. Первый прошел в июне, последний состоится в феврале.
По словам одного из участников, в программе готовят не только губернаторов, но и служащих на более мелкие муниципальные должности.
Однако состав довольно представительный. Из 67 человек 31 представляют Госдуму, Совет Федерации и правительство. Так, в список вошли замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис и другие.
В число участников вошел и 42-летний член Совфеда от Республики Алтай Владимир Полетаев. Его называют одним из возможных кандидатов на пост главы Республики Алтай в случае отставки Александра Бердникова.
РБК отмечает, что трое участников тренинга — сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский — в сентябре уже были назначены главами регионов.
С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Также об отставке объявил глава Омской области Виктор Назаров. Однако приказа об его увольнении пока нет.
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