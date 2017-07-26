Алтайский сенатор предложил брать деньги за въезд в регион

По словам Полетаева, подобный сбор можно ввести для популярных у туристов регионов. "Это Горный Алтай, Бурятия, Камчатка, Золотое кольцо России. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации", — сказал сенатор.

Полетаев считает, что сбор не должен быть обременительным для граждан, поэтому его сумма не должна превышать 30-50 рублей. "Сбор этих средств мог бы проводиться при въезде в регион", — уточнил сенатор.

Деньги должны идти в местные бюджеты и идти на благоустройство инфраструктуры, поскольку "отдыхающие успевают нанести ущерб местным объектам". Полетаев подсчитал, что если Республику Алтай ежегодно посещают 2 млн. туристов, то при сборе в 50 рублей регион мог бы получить дополнительные 100 млн. рублей.