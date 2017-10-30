Алтайский Следком начал проверку по делу барнаульского стрелка

По данным следствия, вечером 29 октября задержанный расстрелял из огнестрельного оружия трех человек, находившихся в одной из квартир дома № 14 по улице 40 лет Октября. Подозреваемый оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, а потерпевшие — жильцами, которые, по словам хозяйки, отказывались платить за жилье.

Двух пострадавших мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в нескольких кварталах от места преступления.

При задержании у мужчины был автомат АК-74, 112 патронов к нему, граната Ф-1 ("лимонка"), шесть наступательных гранат, тротиловая шашка, три запала, топор и нож. А во время обыска дома у него нашли 28 выстрелов для подствольного гранатомёта и другие боеприпасы, а также электрошокер. Найденное оружие отправлено на экспертизу.

Следствие намерено попросить суд заключить мужчину под стражу. Сейчас его обвиняют причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении двух и более лиц. Но в ближайшее время обвинение переквалифицируют в более тяжкую статью — "покушение на убийство двух и более лиц".