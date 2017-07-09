Алтайский следком начал проверку по происшествию в зоопарке

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проведение доследственной проверки по факту получения телесных повреждений малолетним мальчиком на территории барнаульского зоопарка "Лесная сказка", информирует сайт ведомства.
Следствие уже установило, что 8 июля около 15.00 трехлетний мальчик, который был с отцом в зоопарке, просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное схватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в больницу.
В рамках проверки следственные органы установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям сотрудников и посетителей зоопарка. В частности, оценят соответствие услуг зоопарка требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Решение будет принято по результатам проверки.
Мы уже писали, что директор зоопарка Сергей Писарев пока подробных комментариев не дает. Зато очевидцы происшествия продолжают активное обсуждение ситуации в соцсетях.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.