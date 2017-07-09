Алтайский следком начал проверку по происшествию в зоопарке

Следствие уже установило, что 8 июля около 15.00 трехлетний мальчик, который был с отцом в зоопарке, просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное схватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в больницу.

В рамках проверки следственные органы установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям сотрудников и посетителей зоопарка. В частности, оценят соответствие услуг зоопарка требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Решение будет принято по результатам проверки.

Мы уже писали, что директор зоопарка Сергей Писарев пока подробных комментариев не дает. Зато очевидцы происшествия продолжают активное обсуждение ситуации в соцсетях.