Алтайский Следком напомнил должностным лицам о запрете на получение подарков

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками СУ СКР по Алтайскому краю напоминает должностным лицам о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.
Согласно антикоррупционному законодательству и ГК РФ, лицам, замещающим государственные должности, федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим, работникам, замещающим отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед СКР, запрещено дарить и получать подарки в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.
Исключением являются подарки, которые получены в связи протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями. При этом подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого государственному служащему неизвестна, подлежит передаче в государственную или муниципальную собственность. Впоследствии служащий вправе выкупить такой подарок, направив на имя представителя работодателя соответствующее заявление в течение двух месяцев со дня сдачи подарка. Стоимость подарка будет установлена оценщиками. При этом, независимо от стоимости подарка, должностное лицо обязано сообщить о его получении работодателю в течение трех рабочих дней с момента получения или с момента возвращения из командировки.
Получение подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых работником решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность.
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