Алтайский Следком проверяет информацию об охоте на архаров в нацпарке

СУ СКР по Республике Алтай организовало доследственную проверку по факту охоты на аргали (архаров) в национальном парке "Сайлюгемский". Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за охрану животного мира.
Напомним, в администрацию парка поступило письмо с видео, на котором браконьеры преследуют алтайского горного барана аргали. В парке предполагают, что местом охоты мог стать Кош-Агачский район.
В ходе проверки следователи намерены определить место съемок и лиц, причастных к произошедшему. За охоту на краснокнижных животных браконьерам штраф до 2 миллионов рублей либо лишение свободы до 7 лет.
Справка
Архар (аргали) — самый крупный представитель диких баранов. Обитает в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири. Занесен в Красную книгу Республики Алтай и России. На территории Республики Алтай насчитывается около 1 200 особей. Охота на аргали запрещена.
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