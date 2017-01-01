Алтайский Следком проверяет информацию об охоте на архаров в нацпарке

Напомним, в администрацию парка поступило письмо с видео, на котором браконьеры преследуют алтайского горного барана аргали. В парке предполагают, что местом охоты мог стать Кош-Агачский район.

В ходе проверки следователи намерены определить место съемок и лиц, причастных к произошедшему. За охоту на краснокнижных животных браконьерам штраф до 2 миллионов рублей либо лишение свободы до 7 лет.

Справка

Архар (аргали) — самый крупный представитель диких баранов. Обитает в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири. Занесен в Красную книгу Республики Алтай и России. На территории Республики Алтай насчитывается около 1 200 особей. Охота на аргали запрещена.