Алтайский Следком расследует случай с падением 1,5-годовалой девочки из окна 8 этажа

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, во время происшествия мать ребенка находилась в квартире. Женщина ненадолго вышла в другую комнату и оставила дочь без должного внимания. Около окна с открытой настежь створкой женщина оставила кухонный табурет.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.