Алтайский Следком расследует случай с падением 1,5-годовалой девочки из окна 8 этажа

Вечером 30 мая 2017 года из окна восьмого этажа многоквартирного дома по ул. Советская в Бийске выпала 1,5-годовалая девочка. Ребенка с травмами доставили в городскую больницу. Девочка находится в палате интенсивной терапии.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, во время происшествия мать ребенка находилась в квартире. Женщина ненадолго вышла в другую комнату и оставила дочь без должного внимания. Около окна с открытой настежь створкой женщина оставила кухонный табурет.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.