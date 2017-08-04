Алтайский следком возбудил дело об убийстве после исчезновения 50-летнего мужчины

Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 50-летнего В.В. Пасюга. О его местонахождении неизвестно с июня, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в начале июня 2017 Пасюга В.В. ушел из дачного дома в Первомайском районе в неизвестном направлении и до сих пор о нем ничего не известно. Учитывая обстоятельства исчезновения, личность пропавшего и длительность его отсутствия, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Приметы пропавшего:
- на вид 40-50 лет,
- рост 170-175 см.,
- телосложение худощавое,
- волос русый коротко стриженный,
- глаза голубые.
Был одет:
- футболка темного цвета,
- шорты темного цвета
Особые приметы: не разгибается мизинец и безымянный палец на правой руке.
Всех, кто что-либо знает о передвижении и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39 или по телефону 102, 02.
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