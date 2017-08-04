Алтайский следком возбудил дело об убийстве после исчезновения 50-летнего мужчины

По предварительным данным, в начале июня 2017 Пасюга В.В. ушел из дачного дома в Первомайском районе в неизвестном направлении и до сих пор о нем ничего не известно. Учитывая обстоятельства исчезновения, личность пропавшего и длительность его отсутствия, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Пропавший Пасюга В.В.

Приметы пропавшего:

на вид 40-50 лет,

рост 170-175 см.,

телосложение худощавое,

волос русый коротко стриженный,

глаза голубые.

Был одет:

футболка темного цвета,

шорты темного цвета

Особые приметы: не разгибается мизинец и безымянный палец на правой руке.

Всех, кто что-либо знает о передвижении и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39 или по телефону 102, 02.