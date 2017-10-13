Алтайский суд отправил в колонию мужчину, который во время застолья жестоко убил друзей

Алтайский краевой суд осудил мужчину за жестокое убийство двух людей в период новогодних праздников, сообщает прокуратура края.
Установлено, что 36-летний мужчина 6 января в городе Камень-на–Оби пришел в гости к своему знакомому. Во время застолья произошла ссора. Обвиняемый порезал шею своему другу и еще одному гостю. От этого потерпевшие скончались на месте происшествия.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.105 УК РФ. Его приготовили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.