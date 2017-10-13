Алтайский суд отправил в колонию мужчину, который во время застолья жестоко убил друзей

Установлено, что 36-летний мужчина 6 января в городе Камень-на–Оби пришел в гости к своему знакомому. Во время застолья произошла ссора. Обвиняемый порезал шею своему другу и еще одному гостю. От этого потерпевшие скончались на месте происшествия.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.105 УК РФ. Его приготовили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.