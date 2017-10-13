В Алтайском крае на 14 лет осудили сельчанина, который убил знакомого и закопал в сугроб

42-летнего жителя Кулундинского района признали виновным в убийстве знакомого. Мужчина пытался скрыть следы преступления и закопал тело убитого в сугроб. Он получил почти максимальный срок.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 25 декабря 2016 года на веранде одного из домов села Мышкино двое сельчан распивали спиртное. В ходе ссоры один из них нанес несколько ударов ножом 41-летнему хозяину дома. От ран мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перенес тело потерпевшего на открытый участок местности за черту населенного пункта, где закопал в сугроб.
Через несколько дней после совершенного преступления сожительница потерпевшего заявила о его исчезновении в правоохранительные органы, пояснив, что мужчина вышел из дома в легкой одежде и не вернулся.
Суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.
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