Алтайский суд отправил в колонию вымогателя, который угрожал взорвать людей

Как сообщает краевая прокуратура, мужчины по надуманным основаниям в грубой форме потребовали от жителя Алейска 5 тыс. рублей за то, что он якобы обещал их в качестве материальной помощи одному из осужденных. Поскольку потерпевший не отдал им деньги в оговоренный вымогателями срок, они требовали с него еще 30 тыс. рублей. Чтобы подавить волю мужчины, один из осужденных избил его, и тот согласился на тр6ебования.

Кроме того, один из осужденных угрожал взорвать людей с помощью ручной осколочной гранаты РГД-5. По совокупности преступлений он получил 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Второму виновному за вымогательство назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Алтайский краевой суд решил, что мужчина будет отбывать это наказание определено в исправительной колонии особого режима. Апелляционные жалобы осужденных оставили без удовлетворения.