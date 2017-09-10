Алтайский суд отправил в колонию вымогателя, который угрожал взорвать людей

В Алейске осудили двоих местных жителей за вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Кроме того, одного из мужчин признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и угрозе убийством с помощью гранаты.
Как сообщает краевая прокуратура, мужчины по надуманным основаниям в грубой форме потребовали от жителя Алейска 5 тыс. рублей за то, что он якобы обещал их в качестве материальной помощи одному из осужденных. Поскольку потерпевший не отдал им деньги в оговоренный вымогателями срок, они требовали с него еще 30 тыс. рублей. Чтобы подавить волю мужчины, один из осужденных избил его, и тот согласился на тр6ебования.
Кроме того, один из осужденных угрожал взорвать людей с помощью ручной осколочной гранаты РГД-5. По совокупности преступлений он получил 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Второму виновному за вымогательство назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Алтайский краевой суд решил, что мужчина будет отбывать это наказание определено в исправительной колонии особого режима. Апелляционные жалобы осужденных оставили без удовлетворения.
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