Алтайский учитель претендует на победу в федеральном конкурсе

Учитель информатики из Новоалтайска Андрей Шнейдер вышел в финал российского конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет", проводимого компанией "Ростелеком". Он стал одним из десяти участников, вошедших в шорт-лист номинации "IT – Помощь", всего в ней было представлено 49 проектов.
На конкурсе Андрей представлял свой образовательный портал "Мир современных технологий". Сайт пока находится в разработке, но уже сейчас автор делится на его страницах видео и информацией по теме IT, робототехники, 3D, представляет обзоры различного оборудования и программного обеспечения. Полезную информацию школьники найдут по подготовке к экзаменам по информатике. Андрей Шнейдер работает в МБОУ "Лицей №8".
Победители будут определены 1 марта.
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