Алтайский учитель претендует на победу в федеральном конкурсе

На конкурсе Андрей представлял свой образовательный портал "Мир современных технологий". Сайт пока находится в разработке, но уже сейчас автор делится на его страницах видео и информацией по теме IT, робототехники, 3D, представляет обзоры различного оборудования и программного обеспечения. Полезную информацию школьники найдут по подготовке к экзаменам по информатике. Андрей Шнейдер работает в МБОУ "Лицей №8".

Победители будут определены 1 марта.