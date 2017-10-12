Алтайский УФСИН больше года не может найти мошенницу, которая сбежала из больницы после приговора

В конце августа 2017 года Октябрьский районный суд вынес Бахаревой приговор в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, следует из ориентировки. По данным кравевой прокуратуры, фигурантка являлась руководителем и собственницей барнаульской компании "СтройДинамика", а также главным бухгалтером компаний "Системкомплекс плюс" и "Системкомплекс". В период с 21 февраля 2014 года по ноябрь 2015 года она похитила у компаний более 14 млн рублей. Еще у одной фирмы — "АСМЕ" — она украла 700 тысяч рублей в конце 2015 года. Бахарева перечисляла деньги своим сыновьям, которые в компаниях не работали, а также завышала свою зарплату. В начале 2016 года она не вышла на работу после новогодних праздников, а в пострадавших фирмах пропала бухгалтерская документация и электронные цифровые подписи.

Ориентировка на розыск Бахаревой Ю.

Во время оглашения приговора 23 июня 2017 года женщину госпитализировали в хирургическое отделение горбольницы №1. 26 июня медики сообщили, что Бахарева исчезла. Оказывается, осужденную на время лечения оставляли под подпиской о невыезде. Ее объявили в розыск.

Приговор уже вступил в законную силу, однако осужденная наказание пока не отбывает.

Как сообщает "Банкфакс", один из нотариусов Новоалтайска 27 сентября 2017 года удостоверил подпись осужденной, находящейся в розыске. Этот документ поступил в арбитражный суд от представителя Юлии Бахаревой в рамках рассмотрения одного из ее исков. Выяснилось, что компания "СтройДинамика" с мая 2017 года пытается взыскать с фирмы "Системкомплекс" около 2,5 млн рублей — якобы эта сумма немотивированно поступила на счета последней фирмы от имени первой. Предположительно, Бахарева снова пытается таким образом обналичить деньги по "серой" схеме.

Потерпевшая сторона считает, что уполномоченные органы просто не принимают реальных мер для поиска Юлии Бахаревой. В УФСИН по Алтайскому краю отказываются уточнять СМИ, находится ли сейчас Бахарева в колонии, по закону о персональных данных.