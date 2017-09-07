Алтайский уголовник поломал табуреткой ребра любимой

38-летнего жителя села Алтайского задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.
Пара накануне вечером распивала спиртное. Мужчина и женщина поссорились. Не найдя достаточных аргументов в споре, задержанный стал избивать сожительницу. Под руки попалась табуретка, которой сельчанин поломал женщине несколько ребер, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон, а также и за причинение вреда здоровью.
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