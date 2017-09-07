Алтайский уголовник поломал табуреткой ребра любимой

Пара накануне вечером распивала спиртное. Мужчина и женщина поссорились. Не найдя достаточных аргументов в споре, задержанный стал избивать сожительницу. Под руки попалась табуретка, которой сельчанин поломал женщине несколько ребер, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон, а также и за причинение вреда здоровью.