Алтайский угонщик уехал на чужом Lexus со спящей девушкой

Жителя Алтайского края осудили за два угона автомобилей и разбойное нападение. Мужчина избил и ограбил девушку, вместе с которой угнал одну из машин.
Как сообщает краевая прокуратура, дело было зимой. Изначально виновный завладел чужим Renault Logan, но спустя некоторое время, когда в машине начал заканчиваться бензин, угнал стоящий у кафе Lexus RX-300 со спящей девушкой, которую он не заметил.
Когда злоумышленник отъехал от кафе, пассажирка проснулась и спросила его, куда он едет. После этого водитель ударил ее по лицу кулаком и стал требовать денег, сопровождая требования ударами по голове. При этом он не переставал вести машину, в конечном итоге не справился с управлением и съехал в кювет.
Схватив сумочку потерпевшей с кошельком и деньгами, он выбрался из автомобиля и повел потерпевшую по сугробам, отдаляясь от трассы. На ходу он избивал девушку. В итоге его задержал супруг пострадавшей, который, выйдя из кафе и не обнаружив автомобиля с женой, бросился ее искать.
Мужчина назначено наказание в виде условного лишения свободы с возложением дополнительных обязанностей. В пользу потерпевшей взыскали компенсацию за причиненный моральный вред.
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