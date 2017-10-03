Алтайский угонщик уехал на чужом Lexus со спящей девушкой

Как сообщает краевая прокуратура, дело было зимой. Изначально виновный завладел чужим Renault Logan, но спустя некоторое время, когда в машине начал заканчиваться бензин, угнал стоящий у кафе Lexus RX-300 со спящей девушкой, которую он не заметил.

Когда злоумышленник отъехал от кафе, пассажирка проснулась и спросила его, куда он едет. После этого водитель ударил ее по лицу кулаком и стал требовать денег, сопровождая требования ударами по голове. При этом он не переставал вести машину, в конечном итоге не справился с управлением и съехал в кювет.

Схватив сумочку потерпевшей с кошельком и деньгами, он выбрался из автомобиля и повел потерпевшую по сугробам, отдаляясь от трассы. На ходу он избивал девушку. В итоге его задержал супруг пострадавшей, который, выйдя из кафе и не обнаружив автомобиля с женой, бросился ее искать.

Мужчина назначено наказание в виде условного лишения свободы с возложением дополнительных обязанностей. В пользу потерпевшей взыскали компенсацию за причиненный моральный вред.