Алтайский вице-премьер: губернатор поручил обцеловывать инвесторов "Белокурихи-2"

Доступность техприсоединения к инженерным сетям — один из критериев инвестиционной привлекательности, согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business. И, как сказал Виктор Мещеряков, по поручению губернатора с инвесторами власти края работают очень бережно.

Виктор Мещеряков,

зампред правительства Алтайского края:

Буквально его слова: мы инвестора должны обцеловывать. Уважать и все прихоти его выполнять.

Площадка "Белокуриха-2" в настоящий момент обеспечена всеми инженерными сетями: за счет краевого бюджеты подведены газ, вода, построена дорога. Что касается электричества, то еще в прошлом году сюда подвели временную ЛЭП 10 киловольт. Ее пропускная способность 2,5 МВвт. Пять инвесторов курорта подали заявки на техприсоединение на 890 КВт, и все они будут подключены в начале ноября, сказал Мещеряков.

А для устойчивого энергоснабжения "Белокурихи-2" строится линия электропередачи 100 киловольт и подстанция 110/10 киловольт. В "МРСК Сибири", ведущей строительство этих энергообъектов, в сентябре сообщали, что ЛЭП будет сдана в начале 2018 года, подстанция к 1 июля 2018 года.

Виктор Мещеряков,

зампред правительства Алтайского края: