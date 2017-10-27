Алтайский вице-премьер: губернатор поручил обцеловывать инвесторов "Белокурихи-2"

Первые пять объектов, построенных в "Белокурихе-2", будут в самое ближайшее время присоединены к сетям электроэнергии, сообщил вице-премьер алтайского правительства Виктор Мещеряков. По его словам, территория курорта уже сейчас обеспечена инженерной инфраструктурой, правда, к электричеству объекты пока подключат к временной линии. Тем не менее, участки на курорте уже сегодня раскупаются влет.
Доступность техприсоединения к инженерным сетям — один из критериев инвестиционной привлекательности, согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business. И, как сказал Виктор Мещеряков, по поручению губернатора с инвесторами власти края работают очень бережно.
Виктор Мещеряков,
зампред правительства Алтайского края:
Буквально его слова: мы инвестора должны обцеловывать. Уважать и все прихоти его выполнять.
Площадка "Белокуриха-2" в настоящий момент обеспечена всеми инженерными сетями: за счет краевого бюджеты подведены газ, вода, построена дорога. Что касается электричества, то еще в прошлом году сюда подвели временную ЛЭП 10 киловольт. Ее пропускная способность 2,5 МВвт. Пять инвесторов курорта подали заявки на техприсоединение на 890 КВт, и все они будут подключены в начале ноября, сказал Мещеряков.
А для устойчивого энергоснабжения "Белокурихи-2" строится линия электропередачи 100 киловольт и подстанция 110/10 киловольт. В "МРСК Сибири", ведущей строительство этих энергообъектов, в сентябре сообщали, что ЛЭП будет сдана в начале 2018 года, подстанция к 1 июля 2018 года.
Виктор Мещеряков,
зампред правительства Алтайского края:
"Белокуриха-2" — это очень перспективная территория, рядом с ней — "Бирюзовая Катунь". Инвестор платит только за фактическое техприсоединение электроэнергии — от опоры 500 рублей. И на сегодня там уже просто участки раскупаются влет. Участки там практически бесплатные — деньги чисто условные за гектар земли. Приходи, инвестор, строй объекты — пансионат, лыжную трассу и так далее.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.