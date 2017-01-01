Алтайский вор не смог вытащить большой телевизор через узкое окно

Как сообщает краевая прокуратура, в новогоднюю ночь горожанин незаконно проник через окно в дом местной жительницы. Сама потерпевшая вместе с сыном в этот момент находилась у знакомой и отмечала наступление нового 2017 года. Осмотрев квартиру, злоумышленник решил похитить телевизор диагональю 81 см и два пульта дистанционного управления. Однако осуществить задуманное в полной мере ему не удалось: входная дверь дома оказалась заперта снаружи, а проем окна был значительно меньше телевизора. Неудачливый вор оставил телевизор на месте преступления и покинул чужой дом, прихватив с собой лишь два пульта.

Новоалтайцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4,5 лет.