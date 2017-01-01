Алтайский вор не смог вытащить большой телевизор через узкое окно

В Новоалтайске местного жителя обвинили в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. 31-летний мужчина не смог вытащить через узкое окно телевизор и украл два пульта.
Как сообщает краевая прокуратура, в новогоднюю ночь горожанин незаконно проник через окно в дом местной жительницы. Сама потерпевшая вместе с сыном в этот момент находилась у знакомой и отмечала наступление нового 2017 года. Осмотрев квартиру, злоумышленник решил похитить телевизор диагональю 81 см и два пульта дистанционного управления. Однако осуществить задуманное в полной мере ему не удалось: входная дверь дома оказалась заперта снаружи, а проем окна был значительно меньше телевизора. Неудачливый вор оставил телевизор на месте преступления и покинул чужой дом, прихватив с собой лишь два пульта.
Новоалтайцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4,5 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.