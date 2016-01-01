Алтайский вор не успел доехать до дома с краденым добром

Сотрудники полиции Благовещенки задержали подозреваемого в грабеже магазина. 33-летний местный житель попросил продавца дать ему в долг спиртные напитки, но получил отказ. После этого он прошел за прилавок и похитил из кассы 14 тысяч рублей, сел в автомобиль такси и скрылся.

Кража в магазине. Фото: 22.мвд.рф. Касса. Фото: 22.мвд.рф. Кража в магазине. Фото: 22.мвд.рф. Уже через несколько минут подозреваемого задержали сотрудники следственно-оперативной группы. Все похищенные деньги изъяли, сообщает краевое ГУ МВД. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Его заключили под стражу. Смотрите также