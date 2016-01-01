Алтайский вор не успел доехать до дома с краденым добром

Сотрудники полиции Благовещенки задержали подозреваемого в грабеже магазина. 33-летний местный житель попросил продавца дать ему в долг спиртные напитки, но получил отказ. После этого он прошел за прилавок и похитил из кассы 14 тысяч рублей, сел в автомобиль такси и скрылся.
Кража в магазине. Фото: 22.мвд.рф.
Касса. Фото: 22.мвд.рф.
Кража в магазине. Фото: 22.мвд.рф.
Уже через несколько минут подозреваемого задержали сотрудники следственно-оперативной группы. Все похищенные деньги изъяли, сообщает краевое ГУ МВД.
По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Его заключили под стражу.
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