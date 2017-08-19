Алтайский воришка залез в сельский клуб за стеклянным столом

В Каменском районе обокрали сельский клуб. Фото: 22.мвд.рф. В Каменском районе обокрали сельский клуб. Фото: 22.мвд.рф. В Каменском районе обокрали сельский клуб. Фото: 22.мвд.рф.

Как выяснили полицейские на месте преступления, злоумышленник выломал один из оконных проемов и проник в помещение. Служебная собака вывеля прмо к дому подозреваемого. Там же нашлось и похищенное, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.