Алтайский воришка залез в сельский клуб за стеклянным столом

В Каменском районе полицейская собака вывела стражей порядка на след подозреваемого в краже из клуба села Луговое. Накануне из учреждения культуры пропали стеклянный стол, принтер, DVD-проигрываетль и фотоаппарат.
В Каменском районе обокрали сельский клуб. Фото: 22.мвд.рф.
В Каменском районе обокрали сельский клуб. Фото: 22.мвд.рф.
В Каменском районе обокрали сельский клуб. Фото: 22.мвд.рф.
Как выяснили полицейские на месте преступления, злоумышленник выломал один из оконных проемов и проник в помещение. Служебная собака вывеля прмо к дому подозреваемого. Там же нашлось и похищенное, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
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