Алтайское казино ежемесячно посещают около 4 тыс. туристов

Около 4 тыс. туристов каждый месяц посещают игорную зону "Сибирская монета" в Алтайском крае, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова.
Юрий Захаров рассказал, что инвестор казино Altai Palace в дальнейшем планирует расширить существующий проект, взять новые площадки и построить аналогичные объекты на этой территории. Здесь также разместят новые столы для игр и игровые автоматы.
В этом году игорную зону посетит делегация потенциальных инвесторов из Казани, отметил начальник регионального ведомства. По его словам, сейчас власти региона ведут переговоры с представителями сетевых отелей, которые бы могли зайти в регион. По поводу появления в крае сети "Хилтон" Юрий Захаров отметил, что существует проблема — окупаемость подобных масштабных проектов наступает только через семь-двенадцать лет. Поэтому довольно сложно принять решение о вложении крупных средств в строительство подобных отелей. Сегодня работа с "Хилтоном" и другими сетями продолжается. По словам Захарова, появление таких сетевых отелей — интересная перспектива для развития края.
Напомним, в прошлом году в алтайском казино сменился собственник — на смену компании "Алти" пришел бизнесмен из Новокузнецка Владимир Кутьев. Новый владелец решил развивать гостинично-развлекательный комплекс. Сегодня здесь помимо казино работает гостиница, ресторан, SPA, бильярд. В июне здесь планировали построить летнюю площадку.
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- Сюжет: Казино "Сибирская монета"
- Сюжет: Туризм на Алтае
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