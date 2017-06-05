Алтайское казино ежемесячно посещают около 4 тыс. туристов

Юрий Захаров рассказал, что инвестор казино Altai Palace в дальнейшем планирует расширить существующий проект, взять новые площадки и построить аналогичные объекты на этой территории. Здесь также разместят новые столы для игр и игровые автоматы.

В этом году игорную зону посетит делегация потенциальных инвесторов из Казани, отметил начальник регионального ведомства. По его словам, сейчас власти региона ведут переговоры с представителями сетевых отелей, которые бы могли зайти в регион. По поводу появления в крае сети "Хилтон" Юрий Захаров отметил, что существует проблема — окупаемость подобных масштабных проектов наступает только через семь-двенадцать лет. Поэтому довольно сложно принять решение о вложении крупных средств в строительство подобных отелей. Сегодня работа с "Хилтоном" и другими сетями продолжается. По словам Захарова, появление таких сетевых отелей — интересная перспектива для развития края.

Напомним, в прошлом году в алтайском казино сменился собственник — на смену компании "Алти" пришел бизнесмен из Новокузнецка Владимир Кутьев. Новый владелец решил развивать гостинично-развлекательный комплекс. Сегодня здесь помимо казино работает гостиница, ресторан, SPA, бильярд. В июне здесь планировали построить летнюю площадку.