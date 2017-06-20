Алтайское ведомство хочет купить вазу из уникального камня за 2 млн рублей

Управление Алтайского края по промышленности и энергетике объявило госзакупку на поставку вазы из ревневской яшмы на постаменте. На вазу ведомство готово потратить 2 млн 50 тыс. рублей, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на портал Госзакупок.
Деньги на покупку изделия из уникального камня предусмотрены в краевом бюджете. В графе "место поставки товара" указан адрес управления. Где будет установлена ваза, в описании закупки не уточняется.
Напомним, уникальное месторождение ревневской яшмы находится недалеко от Змеиногорска и имеет статус памятника природы краевого значения. Именно из такой яшмы была создана Большая Колыванская ваза, которая хранится в Эрмитаже. Подобные вазы создают на Колыванском камнерезном заводе.
Ревневская яшма отличается зеленым цветом, имеет высокие технические свойства.
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