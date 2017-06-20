Алтайское ведомство хочет купить вазу из уникального камня за 2 млн рублей

Деньги на покупку изделия из уникального камня предусмотрены в краевом бюджете. В графе "место поставки товара" указан адрес управления. Где будет установлена ваза, в описании закупки не уточняется.

Напомним, уникальное месторождение ревневской яшмы находится недалеко от Змеиногорска и имеет статус памятника природы краевого значения. Именно из такой яшмы была создана Большая Колыванская ваза, которая хранится в Эрмитаже. Подобные вазы создают на Колыванском камнерезном заводе.

Ревневская яшма отличается зеленым цветом, имеет высокие технические свойства.