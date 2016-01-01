Алтайского бухгалтера будут судить за хищение 4 млн из бюджета

Как сообщает краевая прокуратура, обвиняемая оказывала бухгалтерские услуги одной из алтайских компаний. Благодаря этому она получила доступ к документам, счетам и печатям фирмы. В течение нескольких лет она подделывала документы якобы о расторжении договоров на поставку продукции на сумму в 36 млн. рублей. Также она сделала фиктивные документы о несуществующих сделках и якобы уплаченном с них налоге на добавленную стоимость.

После этого она обратилась в налоговую, чтобы возместить 4,4 млн. рублей налогов, и получила эти деньги из федерального бюджета.

Когда афера вскрылась, женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По этой статье обвиняемой может грозить штраф до 1,5 млн. рублей и лишение свободы до 5 лет.

После того, как защита ознакомится с обвинительным заключением, дело поступит в суд.